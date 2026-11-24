Un anno dopo la finale persa contro la Spagna, nel 2027 il Ct argentino Lionel Scaloni sarà impegnato in un altro Mondiale. Nessun errore. Semplicemente non si tratta di calcio, ma di ciclismo. L’estate prossima, infatti, l’allenatore 48enne sarà protagonista nei Campionati del Mondo di Gran Fondo, in programma dal 22 al 24 agosto nell’Alta Savoia, in Francia. Il pass per partecipare alla rassegna è arrivato domenica scorsa al termine della Gran Fondo Siete Lagos, in Patagonia, dove Scaloni è arrivato terzo (su quasi 200 partecipanti) nella categoria maschile 45-49 anni. Il risultato gli garantisce un posto ai Mondiali del 2027. Il Ct dell’Argentina ha completato il percorso di 110 chilometri (da San Martín de los Andes a Villa La Angostura) in 2 ore, 51 minuti e 54 secondi. Alla corsa hanno preso parte anche alcuni membri del suo staff tra cui Aimar, Samuel (in realtà fresco di addio alla nazionale) e Ayala. La passione di Scaloni per la bicicletta non è certo una novità: "Da quando ho smesso di giocare a calcio, mi sono appassionato al ciclismo. Mi alleno per un'ora e mezza ogni giorno".