Veneto Women, Longo Borghini chiude terza

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Veneto Women, Longo Borghini terza. Vince Liane Lippert: l'ordine d'arrivo

Ciclismo

La campionessa italiana chiude al terzo posto il Giro del Veneto Women: a trionfare è Liane Lippert, la tedesca stacca le compagne di attacco nel finale. Seconda l'olandese Loes Adegeest. Ottima prova anche per Eleonora Camilla Gasparrini che chiude quarta

Un altro podio per Elisa Longo Borghini in questo finale di stagione. La campionessa italiana chiude al terzo posto il Giro del Veneto Women. La gara si è decisa all'inizio dell'ultimo giro con un gruppetto di atlete che hanno preso il largo, proprio su iniziativa dell'azzurra. Nel finale, la tedesca Lippert ha preso un vantaggio decisivo e ha trionfato in solitaria. Seconda l'olandese Adegeest a 4 secondi, Elisa Longo Borghini terza a 6 secondi. Ottimo quarto posto per un'altra azzurra, Eleonora Camilla Gasparrini a 7 secondi.

L'ordine d'arrivo:

  • 1 LIPPERT Liane Movistar Team 02:39:17
  • 2 ADEGEEST Loes Lidl - Trek 00:04
  • 3 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team L'IMAD 00:06
  • 4 GASPARRINI Eleonora Camilla UAE Team L'IMAD 00:07
  • 5 RÜEGG Noemi EF Education-Oatly 00:14
  • 6 GARCÍA Mavi UAE Team L'IMAD 00:23
  • 7 REUSSER Marlen Movistar Team 00:25
  • 8 SWINKELS Karlijn UAE Team L'IMAD 00:54
  • 9 NEIRA Alejandra Movistar Team 01:44
  • 10 BAUERNFEIND Ricarda Lidl - Trek ,,

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