Veneto Women, Longo Borghini chiude terza

Un altro podio per Elisa Longo Borghini in questo finale di stagione. La campionessa italiana chiude al terzo posto il Giro del Veneto Women. La gara si è decisa all'inizio dell'ultimo giro con un gruppetto di atlete che hanno preso il largo, proprio su iniziativa dell'azzurra. Nel finale, la tedesca Lippert ha preso un vantaggio decisivo e ha trionfato in solitaria. Seconda l'olandese Adegeest a 4 secondi, Elisa Longo Borghini terza a 6 secondi. Ottimo quarto posto per un'altra azzurra, Eleonora Camilla Gasparrini a 7 secondi.