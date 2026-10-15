Ciclismo, Mondiali su pista: i risultati di oggi degli italianishanghai
Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Shanghai. Argento per Ganna e compagni nell'inseguimento a squadre, medaglia sicura anche per le ragazze. Ecco tutti i risultati degli italiani
Italia a medaglia nella seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. Merito dell'inseguimento a squadre, con il quartetto italiano che si è preso la medaglia d'argento dopo aver ceduto in finale contro il campioni del mondo uscenti della Danimarca. Medaglia sicura anche per le ragazze, che si giocano il titolo iridato contro la Gran Bretagna.
I risultati di oggi degli italiani ai Mondiali di Shanghai
- Inseguimento a squadre maschile (Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan): medaglia d'argento
- Inseguimento a squadre femminile (Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini : medaglia
- Velocità femminile: Miriam Vece eliminata ai sedicesimi
- Eliminazione femminile: Rachele Barbieri 14^
- Keirin maschile: Mattia Predomo eliminato nelle batterie