Jonathan Milan da sogno ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. Il friulano, reduce dall'argento nella prova a squadre, ha infatti stabilito il nuovo record del mondo nell'inseguimento individuale. Il velocista della Lidl-Trek ha fermato il cronometro in 3:58.850, abbassando di tre decimi (3'59''153) il primato che già gli apparteneva. L'azzurro ha percorso i 4mila metri percorsi alla strabiliante velocità media di 60.289 km/h. Milan diventa anche il primo uomo ad abbattere il muro dei 3'59'' nella storia del ciclismo su pista. L'azzurro è partito in gestione (1:04.343 dopo i primi mille metri), salendo di livello negli altri parziali: 2:02.461 e 3:00.665, sempre miglior intermedio. Ovviamente Jonathan ha fatto segnare il miglior tempo delle qualificazioni, garantendosi così la finale per la medaglia d'oro, in programma alle ore 13.15 italiane, in cui sfiderà il danese Frederik Madsen (3:59.979), che ha tolto la gioia di un atto conclusivo tutto azzurro, precedendo Filippo Ganna (3° in 4:00.976). Per l'ex iridato a cronometro ci sarà invece la finalina per il bronzo.