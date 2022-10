Tour 2023, il percorso: il via dai Paesi Baschi

È stato svelato a Parigi il percorso della 110^ edizione del Tour de France, in programma dal 1 al 23 luglio 2023. In totale verranno percorsi 3.404 km in 21 tappe con 4 arrivi in salita, 30 gran premi della montagna e il ritorno del Puy de Dome. Grand Depart da Bilbao, nei Paesi Baschi, consueto passerella finale sugli Champs Elysees