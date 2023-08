Per tutti quelli che faranno l'asta a breve, ci sono da registrare degli exploit mica male nella seconda giornata di campionato. Quelli che fino a pochi giorni fa erano dei possibili colpi low cost, hanno 'rovinato' i piani dei fantallenatori che ora dovranno spendere una fortuna per riuscire a portarsi a casa dei 'gioiellini' con tanti saluti alla divisione del budget



La seconda di campionato non va agli archivi solo per il record di minuti di recupero concessi ma a livello fantacalcio ha scoperto troppe carte e molti fantallenatori sono davvero (ma davvero) furiosi. Nelle varie chat campeggiano le percentuali di aumento prezzo o i ricalcoli del budget. Rischi (calcolati?) di quelli che iniziano l’asta con “calma” dopo le prime di campionato o a mercato chiuso o dopo la sosta. Perché il problema di fondo per i “ritardatari” è proprio questo: passare l’estate a studiare qualche colpo, un po’ di titolari low cost, a dividere per bene il budget e poi…il campo “sconvolge” le previsioni.

I primi 180 minuti di Serie A hanno dato qualche indicazione: chiaramente ci sono stati “boost” verso l’alto ma anche qualche “delusione”. E’ la solita bilancia ma che cos’è peggio? Uno che si attendeva ma che non ha ancora ingranato, oppure uno che volevamo sottotraccia ma che ha fatto bene “troppo presto”? Nella maggior parte dei casi è sicuramente più fastidiosa la seconda fattispecie, soprattutto perché salgono alla ribalta quei gioiellini che magari non tutti avevano messo in lista. Prendete ad esempio quelli che nella vostra lega studiano poco e che si basano sui numeri dello scorso anno e sulle prime prestazioni di questa stagione. Volete davvero combattere a suon di rilanci con chi pensa “Tizio ha fatto già uno/due gol vale tanto ma lo prendo”… andiamo ad analizzare i “disastri fantacalcistici” della seconda di campionato

Portieri Fino a qualche giorno fa era un’ipotesi ma poi la sfida con il Lecce ha visto la promozione di Christensen. I più attenti alle vicende di casa Fiorentina avevano snasato l’affare: chi si va a prendere un secondo portiere così…senza un perché. La titolarità del danese ha modificato il cognome sulla lista dei desideri di tanti fantallenatori e ora sarà asta vera. A Roma invece azioni in ribasso sia per Rui Patricio che per Provedel. Entrambi lo scorso anno avevano regalato un bel po’ di clean sheet, statistica che nelle prime due gare delle romane è ferma ancora a quota zero. Per quel che riguarda il resto della truppa, nulla di particolarmente incredibile è successo a livello fanta

Difensori Era difficile pensarlo ma poi sono arrivati due assist e un gol. Di Lorenzo sarà forse il difensore più costoso di questa stagione? Ovviamente a bocce ferme si partiva comunque da un prezzo non certo basso ma in 180 minuti il terzino di Garcia ha visto lievitare (di molto) la possibile spesa all’asta. Altrove abbiamo avuto l’exploit di Monterisi che però può (ripetiamo…può) restare un caso isolato a livello di bonus fanta ma chiaramente l’attenzione di molti si è concentrata su occasioni low cost. Titolari in due gare e conosciuti solo da una parte dei fantallenatori sono Dragusin e Pongracic. Il secondo ha forse il vantaggio di giocare con Baschirotto e visto l’expolit dell’anno passato, molti avranno ancora come obiettivo il nativo di Isola della Scala. A Napoli abbiamo Natan da una parte e Juan Jesus dall’altra. Chi sale e chi scende? Non è detto che le gerarchie restino come sono in questo momento. A Torino invece Cambiaso è rimasto per la seconda volta nell’XI titolare. Anche qui la base d’asta è cambiata…

Centrocampisti Addentriamoci in uno dei sentieri più battuti dai fantallenatori: trovare il giusto elemento in mediana al fantacalcio è una sorta di Sacro Graal perché ovviamente si possono fare affari d’oro: un big ci sta ma poi la stagione ruota spesso intorno alle scommesse che a inizio anno vanno via a prezzi mediamente più che abbordabili. Iniziamo da chi ha sparigliato le carte in maniera davvero pesante: Harroui da una parte e Colpani dall’altra. I trova-talenti si saranno messi le mani nei capelli per la bella doppietta del giocatore del Monza che ora però non sarà più possibile prendere all’asta con una spesa limitata. Il centrocampista del Frosinone invece ha già regalato un +6 che farà gola a molti: da una parte si è svelato rigorista della squadra guidata da Di Francesco, dall’altra lo abbiamo visto ‘alto’ nel tridente e quindi parliamo del classico super-ricercato: il centrocampista che (all’occorrenza) gioca in attacco. In casa Milan invece RLC (al secolo Ruben Loftus-Cheek) ha già portato in dote bonus e buona media voto. C’è chi lo considerava (magari) un centrocampista più da contenimento ma che adesso si sarà segnato anche il suo cognome sulla lista dei desideri. A Verona Duda ha trovato la prima rete in A. Il nostro Fayna lo aveva bollato come possibile colpo stagionale e lo slovacco non ha aspettato molto per il primo +3.

Attaccanti Sicuramente la squadra che ha visto lievitare i prezzi medi dei propri effettivi al fantacalcio è il Lecce: Rafia, Ramadani ma soprattutto Almqvist e Krstovic. Quest’ultimo ci ha messo solo 4 minuti per portare a casa un +3 che lo pone come reale obiettivo di un bel po’ di fantallenatori. “Ecco anche questo colpo low cost è andato”: queste le parole che immaginiamo siano apparse in varie chat di fanta colleghi. Anche a Bologna qualche possibile colpo ci costerà di più: sia Zirkzee che Ndoye hanno giocato due gare da titolari. L’ex Parma ha anche messo a referto un assist e un titolo di MVP nella sfida contro la Juventus mentre a Firenze c’è un ballottaggio (Nzola/Beltran) ancora da risolvere ma c’è anche un buon Nico Gonzalez che, con due centri in due gare, sarà un pezzo molto pregiato all’asta. Fosse partito un po’ più in sordina potevamo fiutare un affare grosso e invece, come successo per gli altri citati, la seconda giornata ha rovinato molti piani strategici