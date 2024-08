E' tornato Sky Superscudetto! Gioca e vinci ora

Superscudetto è tornato! Anche quest'anno il fantagioco Sky a tema Serie A permette di sfidare allenatori da tutta Italia per provare a vincere i numerosi premi in palio.

In questa stagione il gioco avrà una grafica completamente rinnovata, due App nuove di zecca (iOS e Android) pronte per permetterti di apportare le modifiche quando e dove preferisci. Cosa aspetti? Partecipa subito!



Superscudetto, le modalità di gioco

Registrati gratuitamente sul sito e crea fino a 3 fantasquadre. Gestiscile durante tutto il corso del campionato, dalla 1^ alla 38^ giornata, andando alla caccia dei numerosi premi, sia di giornata che di classifica generale.

Le Leghe private di Superscudetto

Questa è la modalità per sfidare i tuoi amici creando squadre con rose esclusive.

Ciascun presidente di lega può personalizzare dettagli e regole della propria lega ed invitare i propri amici a farne parte.

Come iniziare a giocare

Per poter giocare a Superscudetto è necessario essere in possesso di uno SkyID.

Per creare uno SkyID non è necessario essere cliente Sky e l’iscrizione è completamente gratuita. Una volta in possesso delle credenziali, queste possono essere utilizzate direttamente su superscudetto.sky.it per iniziare a giocare!

I Premi

Per la stagione 2024/2025 il vincitore di ogni giornata si aggiudicherà un buono Amazon del valore di 60€, mentre il secondo classificato un buono da 30€. Inoltre, verrà effettuata un’estrazione tra gli utenti che hanno schierato la formazione, per vincere un ulteriori buono Amazon da 50€. Il premio finale è costituito da ben 3000€, sempre in buoni Amazon, che si somma a numerosi altri premi, fino al 10° classificato.