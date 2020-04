11/19

9° Edin Dzeko – Buon inizio, poi solo qualche lampo e un finale in crescendo. Questa la parabola fantacalcistica del bosniaco della Roma. Pezzo pregiato all’asta estiva con però differenti aspettative tra un fantallenatore e l’altro. Qualcuno sperava in una costanza maggiore o in qualche gara con gran bottino, invece l’attaccante giallorosso, in campionato, non ha ancora fatto registrare una multimarcatura (12 reti in 12 gare differenti). Il punto ‘debole’ riguarda le gare senza gol. Spesso il voto di Dzeko non era molto alto se non la buttava dentro e ciò, chiaramente, incideva anche sulla media punti che attualmente è di 7,98 punti a partita