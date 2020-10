8/10

VEDAT MURIQI (Lazio) - Lo scorso anno col Fenerbahce 15 gol e 6 assist. Dunque è un attaccante che sa segnare così come far segnare, come accade già ai giocatori di Inzaghi (lo scorso anno 39 gol e 8 assist per Immobile, 10 e 5 per Correa, 9 e 6 per Caicedo). E nella capitale può imporsi proprio come vice di Ciro Immobile.