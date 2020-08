Non si ferma mai il calciomercato, sessione che in Italia prenderà il via l'1 settembre fino al prossimo 2 ottobre 2020. Scadenze che tuttavia ammettono affari già definiti, in Serie A come in Europa. C'è chi ha giocato d'anticipo in inverno e chi, come all'estero, ha già piazzato colpi da big. Partendo dalle ufficialità del nostro campionato, ecco nel dettaglio tutti gli acquisti principali (dati Transfermarkt)

CALCIOMERCATO: LE TRATTATIVE DI OGGI LIVE