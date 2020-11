È la squadra che, ad oggi, un fantallenatore farebbe se potesse tornare indietro al giorno dell'asta. I giocatori che abbiamo selezionato non sono semplicemente i migliori per fantamedia in ogni reparto, ma quelli che hanno reso di più tra voti, bonus ottenuti, frequente utilizzo in campo, e senza citare i big costati tantissimo e che stanno, come da attese, dando grandi risultati. Ecco la nostra top 11, e per ognuno la propria fantamedia da Fantacalcio.it