ANDREAW GRAVILLON (Torino) – Molti acquisti da parte dei granata in questa sessione invernale. Su Ilic poco da dire. Elemento che Juric voleva e che saprà esaltare mentre guardando ai nomi in difesa c’è da capire cosa succederà con Gravillon. Elemento che ha giocato in molte squadre italiane e che in Ligue 1 è stato titolare 17 volte in questa stagione. A Torino Zima è fuori causa e Djidji potrebbe saltare qualche partita. C’è quindi l’occasione per farsi subito “vedere” ma per Gravillon consigliamo un ‘accoppiamento’ con un altro difensore granata