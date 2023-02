Mai un mercato invernale così povero in Serie A da 17 anni: bisogna risalire alla stagione 2005/06 per trovare un gennaio in cui le squadre di A spesero meno. Solo 16 le operazioni che hanno comportato un reale esborso, appena 32 i milioni spesi complessivamente dai club italiani. Impietoso il confronto con gli 829 milioni della Premier...