L'ultima settimana di mercato è stata ricca di colpi di scena. Molte delle 20 formazioni di A hanno ricevuto (chi più chi meno) nomi che vedremo in azione per la prima volta dopo la pausa. Poi c'è chi è già sceso in campo facendo bene e alimentando i sogni dei fantallenatori. Tra certezze, sconsigliati e piccole gemme del mercato low cost ecco qualche spunto finale per chi ha l'asta nelle prossime ore