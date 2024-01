Finalmente torna il programma completo: 20 squadre in campo e fantallenatori che possono scegliere tra tutta la rosa. I consigliati e sconsigliati di oggi arrivano da un'analisi sul rapporto tiri-tiri in porta prendendo come orizzonte temporale gli ultimi due mesi di campionato. Ecco quindi i 10 nomi di questo turno

PROBABILI FORMAZIONI 22^GIORNATA: LE ULTIMA DAI NOSTRI INVIATI