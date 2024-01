Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi è senza due pedine di centrocampo. Allegri non recupera Rabiot; Chiesa è in forte dubbio e allora spazio a Vlahovic e Yildiz. Lazio-Napoli vede ben 5 squalificati. Sia per Sarri che per Mazzarri è rebus in attacco. Pioli non cambia mentre De Rossi deve ovviare alle assenze di Paredes e Spinazzola

PROBABILI FORMAZIONI 22^GIORNATA: I 'CAMPETTI'