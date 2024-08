Altra regola d’oro di “preparazione” e non di “azione” all’asta: non date per scontato o per sicuro qualche affare. Farlo è il primo passo in direzione della confusione totale. Scenario: avete una strategia che prevede di prendere uno dei top 3 centrocampisti per media voto della scorsa stagione. Cosa può andare storto? Tutto o quasi: a cominciare dalle più classiche delle sorprese ovvero che quei tre vadano via a prezzi esorbitanti. Voi avevate calcolato qualcosina in più rispetto all’anno scorso e invece… Siate pessimisti nel fare i calcoli per le spese perché nulla va come preventivato