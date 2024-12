Nations e Mondiale continuano a “incrociarsi”: le 8 squadre che si sfideranno ai quarti di Nations (il 20 e 23 marzo 2025) sono infatti inserite in due gruppi "sospesi", uno per la vincente e uno per la perdente dei quarti. Chi vince il suo quarto di finale, sarà in un gruppo da 4 squadre perché poi a giugno giocherà anche la Final Four. Chi perde può capitare in un girone da 4 o da 5, dipenderà dal sorteggio. Vincere il quarto di finale (con la Germania), in questo senso, potrebbe far ricadere una squadra anche in un gruppo più difficile di qualificazione, e viceversa