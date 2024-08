Il talento bresciano ha scalato un gradino e quest'anno sarà una pedina importante nello scacchiere viola. La speranza di chi lo prenderà al fantacalcio è che continui con la tabellina del 4: quattro reti il primo anno in A, otto gol (tutti in casa) nel suo secondo anno... continuate pure voi. Giochini numerici a parte, Colpani ha dimostrato il proprio talento sia per gli inserimenti che per i suggerimenti per i compagni. In più sono state davvero poche le gare nelle quali ha steccato