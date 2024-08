Non possiamo certamente prevedere i bonus da palla inattiva (paradossalmente nemmeno i rigori): l’assist è il dato più “ingiusto” del calcio. Serve che il compagno la butti dentro: anche in caso di palla perfetta davanti alla porta, il +1 arriva solo se chi tira la mette. I super specialisti sono quelli che tirano praticamente tutto: angoli, schemi su punizione e (a volte) punizioni dirette. Ci sono allenatori che preferiscono sempre angoli a uscire o punizioni-cross verso la porta e allora avremo alternanza destro-mancino a seconda della posizione. Esistono giocatori che, quando vanno sul pallone, non hanno il compito di provare la conclusione diretta: Zielinski ad esempio vanta 7 assist sugli sviluppi di punizione e 0 gol. Il “piccolo” problema è che non poteva letteralmente segnare perché non ha mai provato il tiro in porta. Samardzic ha 6 assist all’attivo mentre “King” Biraghi, escludendo gli angoli, ha messo a referto negli ultimi 3 anni 6 reti e 9 assist su punizione. Lorenzo Pellegrini alle 3 reti ha unito 9 assist. Insomma, le soluzioni fantacalcistiche si trovano anche grazie agli ultimi numeri relativi alle stagioni considerate. Tra chi gioca ancora in Serie A, il giocatore che ha tirato più corner in area è stato Calhanoglu con 333, a seguire Biraghi (317), Pellegrini (228), Marin (202), Koopmeiners (170) e Dimarco (168)