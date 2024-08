Fonseca ha annunciato che, tra difesa e centrocampo, ci saranno un paio di assenze nell'XI titolare. Loftus-Cheek dovrebbe agire più arretrato mentre a destra parte in pole uno che è stato tanto utilizzato in precampionato ovvero Chukwueze. Torino che riparte da basi solide sia in attacco che in mediana dove i tre interni potrebbero mettere in grossa difficilotà i rossoneri





CONSIGLIATO MILAN

Chuckwueze

CONSIGLIATO TORINO

Ilic

SCONSIGLIATO MILAN

Loftus-Cheek

SCONSIGLIATO TORINO