Sfida che può permettere ai bianconeri di fare un altro bel balzo in avanti contro un Como ancora con qualche lavoro in corso. La squadra di Fabregas però ha messo in mostra qualche individualità niente male. Dietro i friulani avranno una linea inedita e probabilmente qualche spazio in più ci sarà per gli avversari



CONSIGLIATO UDINESE

Brenner

CONSIGLIATO COMO

PAZ

SCONSIGLIATO UDINESE

Zemura

SCONSIGLIATO COMO