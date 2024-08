Introduzione

Mentre scorrono frenetiche le ultime ore di mercato, c'è da scendere in campo per il terzo turno di campionato. C'è chi è già in ritardo rispetto ai propri obiettivi e chi invece vuole continuare a stupire. Siamo arrivati alla prima giornata con scontri tra big. L'asse Milano-Roma-Torino prevede un paio di incroci mica male, soprattutto per la situazione di classifica di Milan e Roma che non possono perdere ulteriore terreno. Entrambe però sono attese da match complicati

La lista degli infortunati di alcune squadre si è allargata e un po' di allenatori devono capire come risolvere la questione legata all'XI titolare da schierare in questo weekend che precede la pausa di campionato. Per tutte le notizie, ballottaggi, dubbi e certezze ci affidiamo come sempre alla squadra degli inviati di Sky Sport. I nostri uomini-formazione sono sempre sul pezzo. Vediamo quindi che aggiornamenti arrivano dai 20 ritiri di Serie A