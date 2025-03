Risultati Serie B: ora il big match Sassuolo-Pisa

Introduzione

Dopo il pareggio nell'anticipo del venerdì tra Sudtirol e Spezia, oggi altre cinque partite per la 28^ giornata di Serie B, compreso il big match delle 17.15 tra prima e seconda Sassuolo-Pisa. La Cremonese evita la sconfitta in casa della Carrarese solo all'87': finisce 2-2. Nel finale Prestia e Antonucci danno la vittoria al Cesena contro la Salernitana. Il Cittadella va a vincere in trasferta contro la Juve Stabia: decide la rete di Okwonkwo nel primo tempo. Torna a vincere dopo 8 giornate senza successi il Frosinone, con che Bianco trova la sua prima vittoria sulla panchina dei ciociari battendo il Mantova. Domani chiudono il quadro del turno altre quattro partite. Si comincia alle 15 con il doppio incrocio emiliano-calabrese Catanzaro-Reggiana e Modena-Cosenza, alla stessa ora il Palermo ospita il Brescia, mentre alle 17.15 inizia Bari-Sampdoria. Qui tutti i risultati e i gol della giornata

LA CLASSIFICA