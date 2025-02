Introduzione

Niente più asterischi in classifica all’indomani del recupero tra Bologna e Milan. Testa della classifica ma anche lotta per il quarto posto: tutto è in gioco in attesa di sapere se le Coppe potranno ridarci anche lo spot extra per il ranking. Il piatto principale di giornata è chiaramente la supersfida del “Maradona”: Conte, privo di Anguissa, ospita l’Inter che settimana scorsa ha sorpassato gli azzurri in testa alla classifica. Domenica dopo il tramonto arrivano altre due scontri decisamente interessanti con il Como di Fabregas che va a far visita alla Roma, poi toccherà a Milan e Lazio. Il menù è chiaro, ora non resta che accontentare anche i fantallenatori.



L’ultima di campionato ha complicato non poco la situazione infortuni di alcune squadre: pochissimi allenatori hanno di fatto tutta la rosa a disposizione. C’è anche chi ha un’intera formazione indisponibile! Per tutti gli aggiornamenti non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport che è sempre sul pezzo: chi recupera? Chi non ce la fa? Il nostro team cercherà di dare tutte le risposte del caso. Possiamo quindi partire con tutto quello che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 27^ giornata di Serie A