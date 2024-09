Fantacalcio, 7 giocatori da prendere a ogni costo

Introduzione

Parliamo dei primi nomi delle liste di tutti i fantallenatori. Per chi fareste una follia a livello d'investimento? In questi casi i parametri dei vai manager riguardano ovviamente le aspettative personali, i gusti in fatto di calciatori e il bilanciamento della rosa in base al budget che si dovrà destinare al "pezzo da 90". La storia insegna che prendere ad esempio il capocannoniere non sempre è garanzia di vittoria o di lotta per il titolo fino alla fine. "Non sempre" significa anche che certe volte succede proprio questo... vediamo nel dettaglio per chi fare follie o aprire un fantamutuo, allargandoci anche a ruoli dove i bonus non sono la priorità