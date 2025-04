Fin dalla prima partita della fase del girone unico, i giocatori o dirigenti vengono squalificati per la gara successiva nella competizione dopo tre ammonizioni che non hanno portato a un'espulsione, e qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc.). In sostanza: al secondo giallo si entra in diffida, al terzo (e i dispari successivi) si viene squalificati per il match successivo.