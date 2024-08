Gallery chi svincolare dopo il calciomercato

Introduzione

Il mondo è cambiato rispetto a tre settimane fa? Non tutto però gli ultimi giorni di mercato, con il campionato iniziato e le varie leghe che sono partite in contemporanea alla Serie A, hanno un po' ridisegnato il mondo dei titolari e dei panchinari. C'è chi ha perso il posto e chi rischia di essere sempre in ballottaggio. La fine del mercato segna anche il momento o del mercato di riparazione o dell'asta della nuova stagione per i ritardatari. Anche in quest'utlimo caso, ci sono conferme da fare e giocatori da svincolare. Proviamo a fare una formazione di 11 giocatori che probabilmente, tra partite giocate e mercato, è meglio salutare