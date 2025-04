Thomas Müller sarà sicuramente titolare contro l'Inter, a pochi giorni dal suo addio ufficiale al Bayern. Dopo 25 stagioni coi bavaresi, infatti, ha annunciato sui social che lascerà il club a fine stagione quando scadrà il suo contratto: "Il club ha deciso in autonomia di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se non è quello che desideravo, rispetto questa decisione che il club non ha certo preso con leggerezza". In carriera al Bayern ha vinto due Champions League, 12 titoli di Bundesliga. Il 35enne campione del mondo con la Germania nel 2014 non ha rivelato dove giocherà la rossima stagione.