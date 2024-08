Introduzione

Con la chiusura del mercato e soprattutto con le prime giornate di campionato già in archivio, come cambiano le gerarchie dei rigoristi? Ovviamente il tema è sempre attuale, sia che dobbiate ancora fare l'asta, sia per scambi o mercato di riparazione. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le scelte dei 20 allenatori di A: alcune si sono già viste sul terreno di gioco, altre restano molto probabili ma non certo sicure al 1000% anche perchè, in alcuni casi, bisognerà vedere chi sarà in campo