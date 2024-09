Consigli Fantacalcio: chi non prendere (per ora)

In questo caso non contano solo gli ultimi colpi di mercato ma anche le coppe. Il Napoli quest’anno, come sappiamo, non farà l’Europa e Conte potrebbe ruotare poco gli uomini che vedremo di weekend in weekend. Con l’arrivo di Lukaku il posto in attacco, salvo sorprese, è definito. Kvara non si tocca mentre Politano deve combattere con David Neres. Non è una situazione idilliaca per Raspadori che, nonostante possa giocare in vari ruoli, è virtualmente un perenne subentro. In più sappiamo bene che in attacco al fantacalcio ci sono pochi slot. Se proprio dovete usarne uno in maniera randomica, meglio puntare su una possibile scommessa di altre squadre