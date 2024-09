Curioso caso della Lazio fin qui in campionato. A livello di dati assoluti, gli uomini di Baroni sono primi per rendimenti in casa e ultimi per punti fatti in trasferta. Invertire la rotta contro la prima della classe non pare cosa facile e serena. Il recupero di Castellanos è certamente un punto a favore ma al "taty" potrebbe servire più tempo per tornare a pieno regime

CONSIGLIATO TORINO

Coco



CONSIGLIATO LAZIO

Zaccagni



SCONSIGLIATO TORINO

Sosa



SCONSIGLIATO LAZIO