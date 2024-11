Fantacalcio, chi fa più tiri al minuto in Serie A

La squadra di Pecchia ha fatto vedere notevoli capacità offensive da inizio ottobre (e non solo). Ovviamente la sfida contro il Genoa, in clamorosa emergenza, può rappresentare un focus fantacalcistico non indifferente per i vari manager. Attenzione però a non dare per nullo l'attacco di Gilardino...





CONSIGLIATO PARMA

Charpentier

CONSIGLIATO GENOA

Pinamonti

SCONSIGLIATO PARMA

Man

SCONSIGLIATO GENOA