Introduzione

Giornata complicata visti gli incroci tra big e squadre che lottando per la salvezza. E' un momento nel quale tutti, allenatori "veri" e fantallenatori chiedono ai propri bomber di portare a casa qualcosa. Difficile però azzeccare difensori e jolly tra i vari centrocampisti non propriamente offensivi. I numeri sui gol e sugli assist attesi possono darci qualche guizzo fantacalcistico che altrimenti avremmo lasciato nel cassetto. Tra chi può stupire e chi invece pare destinato a rimandare l'appuntamento con i bonus, ecco consigliati e sconsigliati per la 23^ giornata di campionato tra difensori con il bonus "in canna" e centrocampisti sempre pronti a prendersi la scena



Ricordiamo come sempre di monitorare con costanza la nostra pagina sulle probabili formazioni. Le notizie che arrivano dai vari inviati di Sky Sport sono quasi in tempo reale e l'XI scelto dai vari mister può subire qualche cambiamento inatteso tra pomeriggio e sera