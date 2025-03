Introduzione

È il momento di mettere il turbo: lo sprint finale non riguarda solo le "vere" squadre dei Serie A ma è una situazione che coinvolge anche milioni di fantallenatori alle prese con l'ultima parte della stagione. Come sappiamo esistono leghe che non vanno di pari passo con il campionato e quindi questo è un periodo super delicato per la lotta al titolo. Le gare di questo weekend nascondono tante insidie. Solo alcune tra le prime possono pensare di avere impegni non complicatissimi. Per molte invece vale l'opposto



Uno scontro diretto di alta o bassa classifica si traduce quasi sempre con "trappola fantacalcistica". Big contro medio-bassa è il più delle volte un allin ma davvero andreste a cuor leggere con mezza Atalanta e mezza Inter in questa giornata? Le due nerazzurre sono prime nella speciale classifica che andiamo ad analizzare ovvero quella che ci dice quante azioni da tiro e quante azioni da gol vengono mediamente create. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio in vista della 29^ giornata di campionato