Da quando è arrivato Patrick Vieira, Fabio Miretti è stato impiegato in 16 gare su 16 di campionato, risultando il giocatore del Genoa con più dribbling riusciti (18); in questo periodo è anche l'unico rossoblù a contare almeno 15 occasioni create per i compagni (16 in totale) e almeno 15 tiri (19) in Serie A.