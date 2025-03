Introduzione

Gli impegni di metà settimana sono già alle spalle. Ci si rituffa in un campionato sempre più incerto e combattuto. In alto spiccano Fiorentina e Juventus (diretta domenica ore 18 su Sky Sport e in streaming su NOW) e Atalanta-Inter mentre in coda Parma, Empoli e Cagliari sono attese da tre trasferte non certo semplici. Gli spunti d’interesse non mancano, vediamo però nel dettaglio



Tifosi e fantallenatori sono alla costante ricerca di certezze: tra possibili recuperi, assenze sicure e ballottaggi c’è come sempre tanto da raccontare. Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Ultimamente ci sono state squadre che hanno modificato il proprio assetto e soprattutto gli interpreti: si continuerà sulla strada tracciata o cambierà nuovamente qualcosa? I quesiti sono tanti, proviamo a dare un po’ di risposte: ecco quindi il quadro generale delle probabili formazioni in vista della 29^ giornata di campionato