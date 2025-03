Tommaso Baldanzi (Roma)

(Roma) Alessandro Bianco (Monza)

(Monza) Issa Doumbia (Venezia)

(Venezia) Giovanni Fabbian (Bologna)

(Bologna) Fabio Miretti (Genoa)

(Genoa) Cher Ndour (Fiorentina)

(Fiorentina) Simone Pafundi (Udinese)

(Udinese) Niccolò Pisilli (Roma)

(Roma) Matteo Prati (Cagliari)

(Cagliari) Christian Volpato (Sassuolo)

Prima chiamata per Doumbia (in foto). Classe 2003, ha finora raccolto 15 presenze in Serie A con il Venezia, aumentando molto il suo minutaggio nelle ultime settimane.

Da segnalare anche il ritorno di Pisilli, che era stato convocato da Spalletti sia a ottobre che a novembre. In compenso, cammino inverso per Cesare Casadei, che è stato chiamato per la prima volta tra i grandi. Confermato invece Pafundi, che in Under 21 ha esordito lo scorso novembre