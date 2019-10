Il pilota italiano traccia un bilancio della sua prima stagione in Alfa Romeo e guarda con fiducia al rinnovo per il Mondiale 2020: "Devo continuare a dare il massimo e tutto andrà nel verso giusto". Il GP del Messico è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Già nella prima parte di stagione ero spesso vicino a Raikkonen, e nella seconda la mia fiducia è aumentata ma non sto a guardare se mi son trovato davanti a lui o meno". Antonio Giovinazzi analizza la sua prima stagione in Alfa Romeo e guarda con fiducia al prossimo Gran Premio del Messico. "Ora dobbiamo tornare ad essere più veloci e fare punti - ha aggiunto il pilota pugliese in conferenza stampa - In qualifica siamo stati spesso vicini alla Q3 ma è in gara che abbiamo problemi di passo Abbiamo trascorso una settimana intensa cercando quel qualcosa in più per essere più veloci anche in gara".

E sul futuro

Poi sull'attesa del rinnovo con l'Alfa Romeo: “Non c’è ancora nulla, però devo concentrarmi sul mio lavoro e continuare così. Sono comunque fiducioso perché nella seconda parte della stagione sono andato piuttosto forte, per questo devo continuare a spingere e tutto andrà a posto".