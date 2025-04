McLaren, il 'gelido' Piastri scalda il Mondiale

Rispetto all'anno scorso è diventato più veloce e costante, in più sbaglia pochissimo: dopo l'errore sotto l'improvviso acquazzone di Melbourne è stato perfetto, a differenza del compagno di squadra Norris che continua a pasticciare. Con 3 vittorie in 5 gare la leadership del Mondiale è ampiamente meritata e anche se si ritrova davanti a tutti per la prima volta a soli 24 anni. Si torna in pista dal 2 al 4 maggio a Miami: live su Sky e in streaming su NOW

Solo quando Zak Brown lo ha sorpreso durante un'intervista si è lasciato andare a un’imprecazione: ci vogliono gli scherzi degli altri per far smuovere un po' Oscar Piastri, altrimenti imperturbabile e glaciale nonostante abbia appena 24 anni. Anche per la terza vittoria stagionale e la leadership in classifica Oscar non si è lasciato andare più di tanto ma lui è così, ha preso poco dell’esuberanza australiana e anche delle sue origini toscane, da Licciana Nardi, paese in provincia di Massa-Carrara. Galciale anche in pista, non si fa intimidire nemmeno da Max Verstappen: a Jeddah lo ha sorpreso in partenza e tenuto giù il piede in curva 1, di fatto portando l’olandese alla penalità e conquistando così la vittoria. Rispetto all'anno scorso è diventato più veloce e costante, in più sbaglia pochissimo: dopo l’errore sotto l’improvviso acquazzone di Melbourne è stato perfetto, a differenza del compagno di squadra Norris che continua a pasticciare. Con 3 vittorie in 5 gare la leadership del Mondiale è ampiamente meritata e anche se si ritrova davanti a tutti per la prima volta a soli 24 anni probabilmente, visto il carattere, non sentirà la pressione più di tanto. Per questo, e considerato che guida una super macchina, Oscar Piastri non è diventato solo il leader ma forse anche il favorito del Mondiale.