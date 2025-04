Charles Leclerc commenta il primo podio stagionale della Ferrari a Jeddah: "Sono contento della mia prestazione e del team, è stata una gara perfetta. Ci manca la performance in qualifica, il degrado gomma invece è molto buono. Ho capito qualcosa che mi darà prestazioni, ora bisogna migliorare perché mi sento bene in macchina. Difficile colmare il gap con McLaren prima di Barcellona, là sarà una tappa importante". Guarda il video. Il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ARABIA SAUDITA: HIGHLIGHTS GARA