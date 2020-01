Moto e sfilate, questo Leclerc sembra Hamilton

Anche Charles Leclerc, come Lewis Hamilton, si sta dimostrando infatti aperto e incuriosito da mondi diversi e lontani da un paddock di Formula Uno. E così, in attesa di poter cominciare a lavorare con la sua nuova Rossa che salirà in passerella l'11 febbraio per la presentazione, il monegasco non ha di certo passato un inverno sotto traccia grazie anche a un utilizzo dei social media misurato ma aperto, da ragazzo della sua età. Dal Pitti di Firenze alle giornate milanesi della moda uomo, il ferrarista è stato uno degli ospiti più attesi alla sfilata di Giorgio Armani a Milano. Proprio come Hamilton nel 2017. Fresco, elegante e smaliziato Charles Leclerc si è dimostrato subito a suo agio in un ambiente che di certo lo affascina. Non ha nemmeno mai nascosto i progetti di crearsi prima o poi una sua linea di abbigliamento.

In comune con il sei volte campione del mondo, e con tanti suoi colleghi, il ferrarista ha anche la passione delle due ruote. E così poche settimane fa è arrivata la prima moto customizzata, un'Husqvarna Vitpilen 701, con la quale girare per le strade della sua Montecarlo.