Torna l'appuntamento quotidiano con #CasaSkySport sul canale 200, dove potete chiedere il parere dei nostri giornalisti e dei talent presenti in studio. Un modo per stare insieme nei difficili momenti dell'emergenza coronavirus in Italia. Oggi il salotto di SkySport 24 è dedicato alla Formula1: sarà in collegamento con noi Antonio Giovinazzi, pilota della Alfa Romeo. Presenti anche Carlo Vanzini e Leo Turrini. #CasaSkySport è in diretta streaming dalle 15 su SkySport.it

CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA