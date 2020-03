Annuncio della scuderia di F1: il membro dello staff contagiato dal coronavirus alla vigilia del GP d'Australia "non presenta più sintomi. I sette colleghi che sono stati testati sono risultati tutti negativi"

Buone notizie dalla McLaren: il membro dello staff contagiato dal coronavirus alla vigilia del Gran Premio d'Australia "non presenta più sintomi": lo ha annunciato la

stessa scuderia di Formula 1, precisando che i sette colleghi che sono stati testati sono risultati tutti negativi". Sedici membri della McLaren sono stati messi in isolamento per 14 giorni in un hotel di Melbourne, dove è stata annullata la gara inaugurale della stagione.