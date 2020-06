GP Cina, c'è l'ipotesi di una doppia gara

L'ipotesi confermata dal campo del dipartimento sportivo di Shanghai. La gara per ora risulta posticipata e le uniche ad avere lo "status" di doppia sono quelle dell'Austria e della Gran Bretagna. La possibilità di una Shanghai-bis è anche legata alla conferma o meno del gran premio in Vietnam di Hanoi ancora in calendario ma senza alcuna data

Lo Shanghai International Circuit potrebbe doppiare il Gran Premio di Formula 1. Ad anticipare la notizia è stato Xu Bin, capo del dipartimento sportivo di Shanghai, che ha anche precisato che "non c'è alcuna decisionale finale". Per il momento il Gran Premio di Cina, inizialmente previsto il 19 aprile, ha lo status di 'posticipato'. La doppia gara a Shanghai è anche legata alla conferma o meno del GP in Vietnam di Hanoi ancora in calendario ma senza alcuna data. Per il momento c'è un solo circuito che ospiterà due Gran Premi, quello di Spielberg in Austria a porte chiuse e quello della Gran Bretgana.