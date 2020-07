Con Sky Sport F1 è come essere in pista. E' così anche per Carlo Vanzini, la postazione di commento per il Mondiale 2020 è un vero muretto box: "E' quello dell'ultima vittoria di Michael Schumacher nel 2004. Ed è vero anche Marc Gené...". E' solo una delle tante novità di questa stagione su Sky. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP AUSTRIA, LE QUALIFICHE IN DIRETTA - IL PROGRAMMA SU SKY