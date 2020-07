GP Austria, la gara LIVE: problemi Vettel, si gira

Ora la prima gara del Mondiale 2020 al Red Bull Ring. Bottas, scattato dalla pole, mantiene la prima piazza. Rimonta Hamilton, penalizzato dopo le nuove immagini mostrate alla FIA da Red Bull. Vettel si gira per evitare Sainz, il tedesco scivola nelle retrovie. Verstappen si ritira per problemi tecnici. Prima del via molti piloti in ginocchio in segno di protesta contro il razzismo. Il GP d'Austria ora in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

