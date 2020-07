Covid, primi positivi in F1: non erano in Austria

La FIA e la Formula 1 hanno ufficializzato con un tweet la positività di due persone al coronavirus: "Abbiamo eseguito 4,997 test, con due positivi. Gli individui non erano presenti in Austria e sono stati isolati, seguendo il protocollo dei tracciamenti". Il GP d’Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Arrivano anche in Formula 1 i primi positivi al Covid-19. Ad annunciarlo è la F1 con un tweet, arrivato il venerdì delle libere del GP d'Ungheria: "FIA e F1 confermno che da venerdì 10 luglio e giovedì 16 luglio sono stati eseguiti 4.997 test per il Covid-19 su piloti, squadre e personale. Di questi, due persone si sono dimostrate positive. Gli individui non erano presenti in Austria. Sono stati isolati ed è stato completato il tracciamento dei contatti stretti. La FIA e la Formula 1 forniscono queste informazioni aggregate ai fini dell'integrità e della trasparenza della concorrenza. La FIA o la Formula 1 non forniranno dettagli specifici su squadre o individui e i risultati saranno resi pubblici ogni 7 giorni". La Formula 1 ha cominciato il suo Mondiale lo scorso 5 luglio con il GP d'Austria, seguito sette giorni dopo dal secondo round, sempre al Red Bull Ring.