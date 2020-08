Formula 3, pole position per Sargeant

Logan Sargeant conquista la pole position in Formula 3, la seconda consecutiva sul circuito di Silverstone dopo quella di sette giorni fa. L'americano della Prema partirà davanti a Lawson e Hughes. Il GP dei 70 anni della F1 in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Logan Sargeant si conferma un fulmine a Silverstone, conquistando la seconda pole consecutiva in F3 nel GP del 70° anniversario della F1 sul circuito inglese. Dopo quella centrata sette giorni fa, l'americano della Prema si ripete precedendo Lawson, Hughes e Vesti. Problemi alla monoposto per Oscar Piastri. Race 1 è in programma sabato alle 10.25.