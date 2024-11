Leclerc: "Non siamo forti come ci aspettavamo"

Charles Leclerc ha terminato la prima giornata di libere a Las Vegas staccando il 5° crono: "Non è stata una giornata memorabile, ma in generale è stata complicata per tutti. Non siamo forti come ci aspettavamo alla vigilia, il freddo ci impedisce di portare in temperatura le gomme. Dobbiamo lavorare su questo". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

